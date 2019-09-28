برنامج حساب المواطن… يحمل مفاجآت للسعوديات المتزوجات

يعد برنامج حساب المواطن برنامج سعودي حكومي، برنامج إلكتروني ليس له أي مكتب في أنحاء المملكة يتم التواصل من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، يهدف البرنامج مساعدة ذوي الدخل المحدود والقليل، وتم إنشاؤه في إطار الإصلاحات التي تقوم بها المملكة لتحسين المستوى المعيشي لدى المواطنين، وأكد برنامج حساب المواطن أن الحساب لا يزال قائما، وأن ما تم تداوله من أخبار عن توقفه في نهاية عام 2019 لا صحة منه.

برنامج حساب المواطن مفاجئة للسعوديات المتزوجات

أعلن البرنامج أن الزوجة التي تكون مهجورة ،والمتزوجة من غير سعودي، وعائلة السجين وعائلة فاقد الأهلية وأيضاً الزوجة التي غائب زوجها، يمكن تسجيلها في حساب المواطن كمستفيد رئيسي، ولكن بشرط إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وقال البرنامج أيضاً أما بالنسبة للمتزوجية التي ليس من ضمن الحالات السابقة، يتم تسجيلها كتابع مع رب الأسرة.

المستفيدون من التسجيل في برنامج حساب المواطن كالتالي:

الأسرة السعودية.

السعودي غير المتزوج.

حامل بطاقة التنقل بالسعودية.

المتزوجة السعودية مع أجنبي.

زوجة المواطن السعودي.

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن كان قد أودع في حسابات المستفيدين منذ إنشائه، ما يقارب 53 مليار ريال سعودي وزعت على 22 دفعة، واخرهم دفعة الـ 22 التي تم إيداعها في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، ومازال مستمر، وما زالت عملية التسجيل لدفعة الـ 23 التي سوف يتم صرفها في العاشر من شهر أكتوبر القادم.