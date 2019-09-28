السعودية | السعودية تؤيد جهود مصر في مكافحة الإرهاب

شكرا لقرائتكم السعودية تؤيد جهود مصر في مكافحة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن تأييد المملكة للجهود التي تبذلها مصر الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

وأكد المصدر، تضامن المملكة التام ومؤازرتها لمصر الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد أعلنت الجمعة في بيان لها عن اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية كما عثر بداخلها على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ومواد غذائية.

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وأشار البيان إلى أن العمليات النوعية أسفرت عن القضاء على 118 إرهابيا، عثر بحوزتهم على أسلحة رشاشة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

كما قام عناصر سلاح الهندسة باكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات الجيش إضافة لتدمير أحد عشر نفقا بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

وضبطت قوات الجيش المصري ودمرت سبعة وثلاثين سيارة واثنتين وأربعين دراجة نارية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

وأشار البيان إلى مقتل وإصابة ضابط وتسعة جنود أثناء تنفيذهم لأعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.