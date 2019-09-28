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أعرب وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، السبت، عن تأييد بلاده لجهود الولايات المتحدة في التصدي لإيران ووكلائها، محمّلاً إيران مسؤولية الهجوم على منشآت نفط في السعودية، لافتًا إلى أن الإرهاب الإيراني يشكل تهديدًا للمنطقة وللاقتصاد العالمي حسب موقع العربية.
وتفصيلاً.. أضاف وزير الخارجية البحريني في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن البحرين تدعم جهود التحالف بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، كما يدعم مطالب السودان برفع اسمه من قائمة الإرهاب.
وشدد خالد بن أحمد آل خليفة على ضرورة ردع حزب الله الإرهابي ووقف خطره على المنطقة، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يواصل التدخل في شؤون دول المنطقة وأن الميليشيات التابعة لإيران في العراق تهدد استقراره.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 11:37 PM
في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعرب وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، السبت، عن تأييد بلاده لجهود الولايات المتحدة في التصدي لإيران ووكلائها، محمّلاً إيران مسؤولية الهجوم على منشآت نفط في السعودية، لافتًا إلى أن الإرهاب الإيراني يشكل تهديدًا للمنطقة وللاقتصاد العالمي حسب موقع العربية.
وتفصيلاً.. أضاف وزير الخارجية البحريني في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن البحرين تدعم جهود التحالف بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، كما يدعم مطالب السودان برفع اسمه من قائمة الإرهاب.
وشدد خالد بن أحمد آل خليفة على ضرورة ردع حزب الله الإرهابي ووقف خطره على المنطقة، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يواصل التدخل في شؤون دول المنطقة وأن الميليشيات التابعة لإيران في العراق تهدد استقراره.
، وزير خارجية البحرين: ندعم جهود أمريكا في التصدي لإيران ووكلائها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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