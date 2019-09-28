، فريق أُحد يتوَّج بلقب السوبر السعودي لكرة السلة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - توَّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد فريق أُحد بلقب السوبر السعودي لكرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة؛ وذلك عقب تغلبه على نظيره الفتح بنتيجة 91-86 خلال مواجهتهما التي جرت على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.
وقدّم رئيس اتحاد السلة تهنئته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أُحد ولاعبيه وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب السوبر السعودي، مقدمًا شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على دعمه البطولة في نسختها الثانية، ومثمنًا جهود ودعم الهيئة العامة للرياضة لجميع أنشطة الاتحاد السعودي لكرة السلة.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 10:53 PMفريق أُحد يتوَّج بلقب السوبر السعودي لكرة السلة
توَّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد فريق أُحد بلقب السوبر السعودي لكرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة؛ وذلك عقب تغلبه على نظيره الفتح بنتيجة 91-86 خلال مواجهتهما التي جرت على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.
وقدّم رئيس اتحاد السلة تهنئته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أُحد ولاعبيه وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب السوبر السعودي، مقدمًا شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على دعمه البطولة في نسختها الثانية، ومثمنًا جهود ودعم الهيئة العامة للرياضة لجميع أنشطة الاتحاد السعودي لكرة السلة.
، فريق أُحد يتوَّج بلقب السوبر السعودي لكرة السلة ،
المصدر : الخليج 365
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