، الهلال وسيار.. شريكان لخمسة أعوام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبرم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقد شراكة مع شماغ سيار؛ ليصبح بموجبه الشماغ الرسمي في فئة الشركاء الرئيسيين لنادي الهلال.

ووقّع ابن نافل مساء اليوم السبت مع المدير العام لـ"سيار" عبدالوهاب العيسى عقد الشراكة وسط حضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من كبار التنفيذيين في "سيار"، وذلك في قاعة كبار الشخصيات في ملعب جامعة الملك سعود.

ويمتد عقد الشراكة لمدة خمس سنوات؛ وسيظهر شعار "سيار" في منطقة أسفل الكتف اليمنى في قمصان كرة القدم بنادي الهلال، على أن ينال "سيار" بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق التي تشمل الفعاليات والحملات التسويقية.