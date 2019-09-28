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يصل إلى جدة صباح غدٍ الأحد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ حيث يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وتأتي الزيارة تأكيدًا للعلاقة الوطيدة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الدولية، كما سيتم بحث المزيد من سبل التعاون وتطوير الرياضات الأولمبية، إضافة إلى الاطلاع على برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية السعودية .
هذا وقد تم إعداد برنامج متنوع للزيارة التي سيُوجد بها كبار مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية .
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل إلى جدة غدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-28
يصل إلى جدة صباح غدٍ الأحد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ حيث يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وتأتي الزيارة تأكيدًا للعلاقة الوطيدة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الدولية، كما سيتم بحث المزيد من سبل التعاون وتطوير الرياضات الأولمبية، إضافة إلى الاطلاع على برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية السعودية .
هذا وقد تم إعداد برنامج متنوع للزيارة التي سيُوجد بها كبار مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية .
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
10:40 PM
يلتقي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
يصل إلى جدة صباح غدٍ الأحد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ حيث يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وتأتي الزيارة تأكيدًا للعلاقة الوطيدة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الدولية، كما سيتم بحث المزيد من سبل التعاون وتطوير الرياضات الأولمبية، إضافة إلى الاطلاع على برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية السعودية .
هذا وقد تم إعداد برنامج متنوع للزيارة التي سيُوجد بها كبار مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية .
، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل إلى جدة غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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