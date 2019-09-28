الآن حرس الحدود القبول والتسجيل 1441 رابط تقديم حرس الحدود رتبة جندي أمن ودوريات بحري لحملة الثانوية...

حرس الحدود القبول والتسجيل 1441، ما زلنا نتابع معكم أخبار الوظائف العسكرية في المملكة السعودية حيث أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود فتح القبول والتسجيل للتقديم على الوظائف العسكرية لديها برتبة جندي أمن ودوريات بحري، ونرفق لكم أدناه رابط تقديم حرس الحدود 1441 رتبة جندي لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها للتعيين بعد التخرج في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود.

وقد أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود موعد التقديم بوظائف حرس الحدود ١٤٤١ حيث يبدأ من يوم الأحد الساعة 10:00 صباحاً بتاريخ 1441/01/30هـ وينتهي يوم الأربعاء الساعة 10:00 صباحاً بتاريخ 1441/2/4، كما أوضحت مديرية حرس الحدود الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن ترغب على التقديم بوظائف حرس الحدود 1441 والتي كان على رأسها أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديه مؤهل أعلى، ونستعرض عليكم المزيد من التفاصيل والشروط فيما يخص تقديم حرس الحدود 1441 رتبة جندي أمن ودوريات بحري.

حرس الحدود القبول والتسجيل 1441

كما ذكرنا أعلاه فقد أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود الشروط التي من الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف العسكرية لديها نستعرضها عليكم الآن.

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- يجب على المتقدم إدخال المعدل التراكمي.

4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

5- أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم .

6- أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

7- أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

8- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

9- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

10- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

رابط تقديم حرس الحدود 1441 جندي

من خلال دخول عبر بوابة أبشر للتوظيف وزارة الداخلية السعودية يمكنكم تقديم حرس الحدود 1441 رتبة جندي أمن ودوريات بحري لحملة الشهادة الثنوية العامة أو ما يعدلها حسب المواعيد المقررة والشروط المعلنة أعلاه، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق لجميع المتقدمين كما سنتابع معكم أهم الأخبار عن نتائج قبول حرس الحدود ١٤٤١ والتي سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من عمليات الفرز والمراجعة.