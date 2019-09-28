عروض بندة السعودية وخصم 50% على مرور 40 عام على الافتتاح وأقوى الخصومات على الخصومات الأسبوعية

عروض بندة السعودية هى واحدة من أقوى الخصومات التي تُقدم من قبل هايبر بندة في جميع مدن ومحافظات المملكة، ولا سيما في المناسبات المختلفة مثل اليوم الوطني السعودي 89 الذي شهد تخفيضات على كافة الخدمات بشكل لم يسبق له مثيل، ويحتفل بندة بمرور 40 عام على افتتاحه، لذلك يقدم عروضاً تصل نسبة الخصم فيها إلى 50% على المنتجات والسلع الغذائية المختلفة.

عروض بندة السعودية

احتفل هايبر ماركت بطريقته الخاصة على مرور أربعين عاماً على بداية فتحه وشهرته الواسعة التي امتدت إلى الأفاق، وتلك التخفيضات قدمها إلى جميع فروعه المفتوحة في مدن المملكة العربية السعودية سواء في الطائف أو المدينة المنورة أو الدمام أو غيرهم، وقد بدأت عروض بندة السعودية في يوم 27 محرم والتي ستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 صفر 1441 هجرياً.

عروض بندة الاسبوعية

ويعتاد هايبر بندة في فروعه المختلفة بأنحاء الوطن العربي على تقدي عروض أسبوعية أو كما يُطلق عليها «عروض بندة الاسبوعية»، ويقبل فيها المشتري على سلع غذائية من أنواع لا حصر لها ومواد تموينية بأسعار مخفضة.

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وهناك أكثر من 20 فرع من فروع هايبر ماركت داخل المملكة العربية السعودية، يتم عرض جميع السلع والمنتجات التي تحتاجها أي أسرة، لذلك كان هذا من أحد الأسباب التي جعلته متجر من أكبر المتاجر في المملكة.