شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تفاجئ الجميع وتعلن عن قائمة تضم 49 دولة يحق لكافة مواطنيها دخول المملكة بدون تأشيرة مسبقة ابتداء من اليوم (أسماء الدول) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - السعودية تفاجئ الجميع وتعلن عن قائمة تضم 49 دولة يحق لكافة مواطنيها دخول المملكة بدون تأشيرة مسبقة ابتداء من اليوم (أسماء الدول)

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بيوم السياحة العالمي والمنتظر أن يشهد فيه إطلاق بدء العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة.

وتشمل قائمة الدول : 38 دولة من أوروبا، وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا واإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص.



و7 دول من آسيا، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أمريكا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، ومن أستراليا مملكة أستراليا ونيوزلندا.

Advertisements

وستكون رسوم التأشيرة وفقا للصحف السعودية 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالاً لتصل القمة الإجمالية 440 ريالاً يدفعها كل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة.

وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.



كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تفاجئ الجميع وتعلن عن قائمة تضم 49 دولة يحق لكافة مواطنيها دخول المملكة بدون تأشيرة مسبقة ابتداء من اليوم (أسماء الدول) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.