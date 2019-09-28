“سكني” يتيح 6500 قطعة أرض مجانية في 6 مخططات سكنية جديدة

أعلن برنامج “سكني” عن إضافة 6 مخططات جديدة في 4 مناطق، توفر 6447 قطعة أرض مجانية، ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يطرحها البرنامج شهرياً عبر بوابته الإلكترونية. ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين اختيار المخطط المناسب لهم، وبزيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج، بعد تفعيل الحجز الإلكتروني للأراضي المجانية، يمكن إكمال الإجراءات وطباعة العقود دون مراجعة فروع الوزارة، بعد استعراض المخططات واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر الــرابــط .
وفعّل البرنامج هذه الخاصية في 6 مخططات جديدة جارٍ استكمال أعمال التطوير في 3 منها، وبدأ التسليم في 3 أخرى. يُذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان قد خصص 207.296 قطعة أرض في مختلف المناطق منذ إطلاقه، منها 50 ألف قطعة مجانية هذا العام، وتتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.
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