القنصلية السعودية في موريشيوس تحتفل باليوم الوطني الـ89

احتفلت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية، في جمهورية موريشيوس، بالذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة. وأقام الحفل القنصل العام أحمد بن عبدالعزيز بن سلامة، بفندق “هينيسي”، بحضور رئيس جمهورية موريشيوس، ورئيس الوزراء، ونائبيه والوزراء في الحكومة الموريشسية، وكبار المسؤولين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدين لدى الجمهورية. وشكر القنصل “بن سلامة” في كلمته الحضور، لتلبيتهم الدعوة للمشاركة باحتفال القنصلية باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، الذي يقام لأول مرة في جمهورية موريشيوس بعد مباشرة القنصلية وافتتاحها حديثاً.

وأكد أن هذا اليوم العظيم يمثل تتويجاً لملحمة ومسيرة مؤسس هذا الوطن جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – بعد أن جمع المناطق والأقاليم تحت راية واحدة، معلناً بذلك للعالم عن قيام المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة يحكمها العدل والقانون. وأشار إلى أن الحكومات المتتالية وصولاً إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – دأبت على تحقيق تنمية شاملة ومحورها والمستفيد الأول منها المواطن، والدفع باقتصاد الدولة إلى أفضل ما يمكن، وسط استتباب للأمن والأمان، ورفع الوعي والتعليم والصحة والارتقاء بهما. يذكر أن الحفل تخلله عرض لأفلام مرئية وثائقية عن توحيد المملكة، ومراحل البناء وعرض لمطبوعات إعلامية، هنأ عقبها الحضور المملكة قيادةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.