سجّلت صورة جميلة لحظة معانقة الغيوم الكثيفة التي انتشرت في مكة المكرمة لقمة برج الساعة في الحرم المكي. وأوضحت الصورة قمة البرج وقد برز منها الهلال فقط، فيما أحاطت الغيوم بجسم البرج، في مشهد شد المتابعين. يُذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد توقعت أن يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.

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كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد مهيب.. برج الساعة يُطل من بين غيوم مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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