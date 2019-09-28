لائحة المحافظة على الذوق العام تحظر ارتداء ثياب النوم في الأماكن العامة

حظرت لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي بدأ العمل بها اليوم، ارتداء الملابس الداخلية أو ثياب النوم في الأماكن العامة، إضافة لحظر الملابس التي تحمل عبارات أو صوراً أو أشكالاً تخدش الحياء أو الذوق العام، كما حظرت اللائحة ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان.
وحددت اللائحة غرامات مالية لهذه المخالفات، تبلغ 100 ريال في المرة الأولى و200 ريال عند التكرار.
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