بالصور: سقوط واجهة محل تجاري في محايل بسبب الأمطار والرياح

تسببت أمطار غزيزه هطلت على محايل عسير مصحوبة برياح شديده، أمس (الجمعة)، في سقوط بعض الواجهات الخارجيه لعدد من المحلات التجارية.

وباشرت فرق الدفاع المدني بالمحافظة، بلاغا عن سقوط واجهة ديكور (كلايدينج) لاحد المحلات التجارية الواقعة على الحزام الدائري بالمحافظة، فيما لم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وكانت محافظة محايل عسير قد شهدت، أمس الجمعة، هطولا غزيرا للأمطار أمطار مصحوبا برياح شديدة، أدت إلى قطع الكهرباء عن عدد من المشتركين، وتعطل بعض إشارات المرور.