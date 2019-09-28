عاجل اليمن : إعلان صارم للشرعية أصاب الإنتقالي بالجنون .. والأخير يتوعد بقلب الطاولة وتفجير الوضع

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان صارم للشرعية أصاب الإنتقالي بالجنون .. والأخير يتوعد بقلب الطاولة وتفجير الوضع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول رد رسمي من مسؤول رفيع برئاسة مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي على تصريحات وزراء بالشرعية عن تحويل عتق الى عاصمة للشرعية، رد الامين العام المساعد وعضو الرئاسة الاستاذ فضل الجعدي على تلك التصريحات .

وقال الجعدي ان : بعض الوزراء الخائبين يتحدثون عن ترتيبات حكومية لتحويل مدينة عتق الى عاصمة مؤقتة حتى تحرير صنعاء وعدن ..! فهل هناك سذاجة كهذه.

وأردف : كيف لشرعية هادي ان تحقق أي انجاز بواسطة هذه العقول المبرمجة فقط على النهب والفساد وانتاج الأزمات وغير القادرة

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على قراءة الواقع ومايدور حولها .

يذكر ان وزير النقل اليمني صالح الجبواني كان قد غرد بانهم سوف يقودوا ماوصفها بالمعركة من داخل عتق لتحرير عدن وصنعاء حسب وصفه