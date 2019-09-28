عاجل اليمن : قائد الجيش الإيراني: السعودية تلقت صفعات قوية.. وسنقاتلها حتى آخر مقاتل حوثي.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الإيراني: السعودية تلقت صفعات قوية.. وسنقاتلها حتى آخر مقاتل حوثي.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وصف القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، المملكة العربية السعودية بأنها "دولة فاشلة ومهزومة"، معتبرا أن بلاده وجهت "صفعات قوية" للسعودية خلال السنوات الماضية.

وحول تصريحات المسؤولين السعوديين الأخيرة عن بلاده واتهامها بالوقوف وراء الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" والتلويح بالرد على ذلك، قال موسوي: "ليس من المقرر أن نرد على أي تخرصات كانت، ولكن من يعتدي على بلدنا سيُواجه باستراتيجية الرد بعشرة أضعاف"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الجمعة.

قد يهمك ايضاً:

لن تصدق كم عمرها .. ‘‘بن_سلمان’’ يتزوج بهذه الفتاة المراهقة.. شاهد

شبيه محمد بن سلمان يثير جنون فتيات سعوديات وهذا ما فعلنه به حينما شاهدنه (فيديو)

اعلان صادم لجميع المغتربين في المملكة بشأن سعودة المهن واليمنيين اكثر المتضررين ..شاهد ماورد فيه

وصول قوات إماراتية ضخمة و100 ألف مقاتل إلى هذه المحافظة الشمالية .. وقناة إخبارية تكشف مهمتها القادمة

عــاجل: الحوثيون يعلنون إطلاق عملية عسكرية كبرى وحسم الأمور خلال ساعات (تفاصيل)

هل تعاني من السهر واضطرابات النوم .. إليك هذا المشروب المذهل لنوم عميق وهادئ

ورد الآن: القوات المسلحة المصرية تخرج عن صمتها وتعلن قبل قليل البيان رقم (1)

عاجل: الموت يفزع السفير السعودي لدى اليمن .. وتعليق رسمي بشأنه

الشرعية تتخذ هذا العقاب الصارم بحق قيادات عسكرية انضمت لمليشيا الانتقالي في عدن وهكذا كان الرد

سلطنة عمان تزيح السعودية والإمارات وتتصدر المشهد اليمني وتعلن أول تدخل فعلي لإنهاء الحرب

لأول مرة .. السعودية تفتح أبوابها أمام مواطني 49 دولة .. وتمنح تأشيرات جديدة (تفاصيل)

ورد الآن: أول رد عاجل للحوثيين على إعلان السعودية وقف العمليات العسكرية

المجلس الانتقالي يتراجع عن الانفصال ويفاجئ الرئيس هادي بهذا الطلب الصادم للسعوديين .. وهكذا كان الرد

غادة عادل تشعل عاصفة في مهرجان الجونة بعد ظهورها بفستان مفتوح أظهر هذه المنطقة الحساسة بالكامل

قرار دولي مفاجئ بشأن السيسي عقب الانتفاضة الشعبية ضده .. محمد علي يزف البشرى للمصريين قبل قليل (فيديو)

ماذا يفعل نجل الرئيس الهارب في صنعاء بعد مصادرة كل أملاكه من قبل الحوثيين؟

Advertisements

مجتهد يفجر قنبلة مدوية .. عن الأمير محمد بن سلمان ستهز السعودية والوطن العربي.. (تفاصيل مرعبة)

فتاة حسناء من عدن تثير شباب اليمن وتقول إن مهرها قطع لسان هذا الشخص المقرب من أحمد علي عبدالله صالح وستتزوج به (فيديو)

عاجل: الحوثي يظهر قبل قليل و السعودية تعلن هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

شاهد الفضيحة المدوية التي وقع فيها السيسي لحظة وصوله القاهرة عائدًا من اجتماعات الأمم المتحدة (صور)

خلافًا لما تداولته وسائل الإعلام إسرائيل تفجر مفاجأة وتكشف مكان اطلاق الصواريخ على معامل أرامكو السعودية .. وهوية الجهة المنفذة

بملابس قصيرة رقص مختلط وفاضح في إحدى السفارات اليمنية (فيديو)

هل تذكرون البطل الجنوبي العميد مهران القباطي ؟ .. شاهدوا ماذا فعلت به مليشيات الامارات وهاني بن بريك اليوم في عدن ؟

قرار دولي مفاجئ بشأن السيسي عقب الانتفاضة الشعبية ضده .. محمد علي يزف البشرى للمصريين قبل قليل (فيديو)

السعودية تعلن قبل قليل وقف الحرب ضد الحوثيين وتثبيت حكمهم في صنعاء.. وصحيفة أمريكية تكشف (تفاصيل الصفقة)

انتهاء حكم السيسي والجيش يتدخل لعزله وشوارع مصر تشتعل و محمد علي يزف البشرى و الجزيرة تبث التغطية

ظهور جديد للراقصة ’’سما المصري‘‘ لن تصدق ماذا تعمل بقميص النوم ..شاهد

طارق صالح يكشف عن وصية الرئيس الراحل ويفتح النار على السعودية بسبب ما فعلته بقواته في صنعاء ويطلق عليها هذا الوصف القبيح.. شاهد ماذا قال؟

أحمد علي عبدالله صالح يخرج عن صمته ويوجه هذه الرسالة المفاجئة في ذكرى سبتمبر ..شاهد ماذا قال؟؟

الرئيس العازب.. تزوّج امرأة ولم يعش معها ومحب جداً للنساء.. ما لا تعرفه عن حياة الرئيس الذي قضى حياته في علاقات غرامية في الشواطئ!

وأضاف موسوي أن المسؤولين السعوديين "قد شعروا بالعجز في مواجهة القضايا الأخيرة بالمنطقة، وهم بتصريحاتهم هذه إنما يسعون للتغطية على هزائمهم الأخيرة".

وكأنه يتعهد بقتال السعودية حتى آخر مقاتل حوثي، يقول قائد الجيش الإيراني: "إنهم (السعوديون) يشعرون بالعجز أمام المقاتلين اليمنيين وتكبدوا هزائم كبرى أمامهم، فالدولة التي تعرضت على مدى الأعوام الخمسة الماضية إلى الكثير من الهجمات ولم يُسمح لها حتى باستيراد علبة كبريت تهاجم السعودية هكذا".

فيما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن موسوي قوله: "لن نرد حاليا على دولة فاشلة ومهزومة، تلقت السعودية من إيران ردودا وصفعات قوية خلال السنوات القليلة الماضية". وأضاف: "سنرد الصاع عشرة على أي اعتداء يطال حدودنا البرية أو البحرية".

من جانبه، اعتبر نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني علي فدوي أن قدرات إيران العسكرية الرادعة "تمنع الاعداء من العدوان عليها". وقال فدوي إن "وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في عهد باراك أوباما أقر بأن حلفاء أمريكا الإقليميين والدوليين يسعون لبلوغ القدرة الرادعة أمام قدرات إيران، وهو في الحقيقة اعتراف بأنهم لو بادروا للقيام بأي عدوان فإنهم سيتضررون بصورة أكبر بكثير مما يكسبون".