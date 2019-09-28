عاجل اليمن : لن تصدق كم عمرها .. ‘‘بن_سلمان’’ يتزوج بهذه الفتاة المراهقة.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كم عمرها .. ‘‘بن_سلمان’’ يتزوج بهذه الفتاة المراهقة.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر حساب “العهد الجديد” المشهور بتسريب الاعلامية، مفاجأة صادمة عن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، زاعماً زواجه من فتاة تبلغ من العمر “18” عاماً. حسب قوله.

وفي تغريدة يتيمة رصدتها “وطن”، كتب “العهد الجديد”، ما نصه :” بمناسبة الكارثة التي حدثت في بقيق، وتصريحات روحاني الساخرة من المملكة “، مضيفاً ( أبارك لمحمد بن سلمان زواجه الثاني من فتاة عمرها 18 سنة من عائلة (ج)).

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ومن المعروف أن ابن سلمان، متزوج من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، التي بدأت في الآونة الاخيرة الظهور في عدة مناسبات شهدتها المملكة، وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي الذي لم يشهد مثل تلك الفعاليات من قبل.

وسارة بنت مشهور هي الأميرة بنت الأمير مشهور بن عبد العزيز آل سعود ، الابن الرابع والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته نوف بنت نواف النوري الشعلان، وابنة الأميرة نورة بنت محمد بن سعود الكبير بن عبد العزيز بن سعود آل سعود.

الأميرة سارة بنت مشهور متزوجة من الأمير محمد بن سلمان آل سعود (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، ولها من الأبناء الأمير سلمان، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، والأمير مشهور.

وتزوج ولي العهد السعودي، في 6 أبريل/نيسان 2008، من ابنة عمه الأميرة سارة، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة.