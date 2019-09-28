عاجل اليمن : اعلان صادم لجميع المغتربين في المملكة بشأن سعودة المهن واليمنيين اكثر المتضررين ..شاهد ماورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان صادم لجميع المغتربين في المملكة بشأن سعودة المهن واليمنيين اكثر المتضررين ..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات لتوطين القطاع الزراعي والمياه، بـ 32500 فرصة عمل، لرفع مساهمة الكوادر االسعودية في السوق، وتحقيق أهداف الرؤية التي اعدها ولي العهد محمد بن سلمان ، ودعم مستهدفات برنامج التحول الوطني 2030

وتشمل الجهات المشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، و”هدف”، ومجلس الجمعيات التعاونية، ومجلس الغرف السعودية، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وشركة المياه الوطنية، لتحفيز توطين الأنشطة والمهن الزراعية بـ 6000 وظيفة، و6500 وظيفة في قطاع المياه، منها 2500 وظيفة في الصيانة والتشغيل، و4000 في الاستشارات.

كما تهدف المذكرة إلى إدراج الأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في برنامج التنمية الريفية المستدامة وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية ضمن أنشطة مشروع العمل الحر حيث تستهدف توطين 20 ألف مهنة عمل حر.

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