«إغاثي الملك سلمان» يُجري 120 عملية جراحة قلب مفتوح وقسطرة للموريتانيين

تجاوز عدد عمليات جراحة القلب المفتوح والقسطرة، التي أجراها «مركز الملك سلمان للإغاثة»، على مدار سبعة أيام في جمهورية موريتانيا 120 عملية.

وجاء هذا في إطار الجهود الإنسانية، التي تقوم بها الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة؛ لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين، في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بهدف التخفيف من آلام المصابين والتقليل من معاناة أسرهم. وتم إجراء تلك العمليات في مستشفى المركز الوطني لأمراض القلب في العاصمة نواكشوط.

وأكد عضو الفريق الطبي التطوعي للحملة وإخصائي تروية القلب عماد كشميري، أن ما جرى إنجازه من عدد لعمليات القسطرة وجراحات للقلب المفتوح في أسبوع يعادل عمل عام كامل في موريتانيا، مشيرًا إلى أنه بالرغم من قلة الإمكانيات التجهيزية بالمستشفى؛ إلا أن الفريق الطبي السعودي تمكَن من إجراء اللازم، والتدخل الإنساني لعمليات جراحية وقسطرة للمرضى الذين هم في أمس الحاجة، ويصعب علاجهم داخل الدولة وخارجها.

وقال كشميري: كان عدد العمليات المقرر للحملة 70 عملية قسطرة تداخلية، و15 جراحة قلب مفتوح، إلا أن الحاجة الإنسانية الصعبة للمرضى الأشقاء بموريتانيا استدعت مضاعفة الجهود بإجراء أكبر عدد ممكن من العمليات.