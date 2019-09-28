السعودية | المملكة تفوز في انتخابات مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو”

المناطق _ الرياض

فازت المملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم (40)؛ إذ حققت المملكة فوزًا كبيرًا في الترشيحات للعضوية الدائمة في مجلس المنظمة إلى جانب الدول الأعضاء الدائمين في المجلس وعددها 36 دولة.

وأوضح معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن فوز المملكة العربية السعودية يجسّد مدى تقدير الدول الأعضاء في تلك المنظمة العالمية لأهمية دور المملكة الإيجابي وجهودها في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي.

وأكد معالي الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن المملكة تفوز على التوالي منذ عام 1986م وحتى الآن في الانتخابات التي تُجرى كل ثلاث سنوات.

وبين إن هذا الفوز المتتالي يعكس بكل وضوح المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها المملكة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني وفي مقدمتها منظمة (الإيكاو) ، لافتاً معاليه النظر إلى أن المملكة لم تتأخر يومًا عن المشاركة في تقديم الدعم لبرامج وخطط (الإيكاو) والمشاركة بالخبراء السعوديين في لجان وفرق العمل المتخصصة، كما تستضيف المملكة المقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA RSOO التابع للإيكاو، بالإضافة إلى استضافتها وتمويلها المقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP-MID التابع للإيكاو.

وأشار معاليه إلى ما قدمته المملكة في مجال حماية بيئة الطيران المدني؛ حيث تعّد من أوائل الدول التي أعلنت انضمامها تطوعًا إلى الخطة العالمية للتعويض عن الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA)، كما عملت المملكة على مشروع طموح بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها منظمة (الإيكاو) على تطوير وقود الطيران التقليدي للوصول إلى “وقود طيران منخفض الكربون”.

وكانت المملكة قد شاركت في اجتماعات الدورة الـ40 لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” بوفد برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من المسؤولين بالهيئة، كما كان للمملكة دور فاعّل في مساندة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) من خلال تقديم خبراء سعوديين يعملون في الأمانة العامة للمنظمة وتتحمل المملكة تكاليفهم كافة في مجال الملاحة الجوية وأمن الطيران والشؤون القانونية الدولية للمنظمة.

على صعيد آخر وضمن برنامج الوفد زار معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس منظمة الطيران المدني الدولي ” الإيكاو ” الدكتور برنارد عاليو في مكتبه بمقر المنظمة بحضور المندوب الدائم للمملكة في مجلس منظمة (الإيكاو) الأستاذ سعود هاشم.

وبحث الجانبان السبل الكفيلة بتطوير العمل في المنظمة والجهود التي تبذلها المملكة لخدمة (الإيكاو).

وتطرق الجانبان لافتتاح مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد وإضافته في خارطة الطيران، وأيضا قرار المملكة في تيسير منح التأشيرات لعدد كبير من الدول مع اعتماد المملكة خطة سياحية متطورة في ضوء الثراء التاريخي من الحضارات القديمة.

وفي نهاية الزيارة قدّم رئيس المنظمة شكره وتقديره لحكومة المملكة على دعمها المتواصل للمنظمة مقدرًا اهتمامها بالأنشطة التي تقوم بها (الإيكاو).

يذكر أن أعمال الدورة الـ(40) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، تُعقد خلال الفترة (24 سبتمر- 4 أكتوبر2019) بمدينة مونتريال الكندية، وذلك بمشاركة أكثر من 193 دولة، وتعّد المنظمة إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمحفل الدولي للطيران المدني.

وتضطلع المنظمة بالنهوض بصناعة النقل الجوي كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي، وتهدف إلى العمل على تطوير المبادئ والقواعد الفنية المتعلقة بالملاحة الجوية الدولية، ودعم تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي، وتشجيع تقدم الطرق الجوية، والمطارات، وتسهيلات الملاحة الجوية المعدة للطيران المدني الدولي.