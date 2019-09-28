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2019-09-28 جموع المصلين تشيع والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن يتقدمهم أمير الرياض ومفتي المملكة







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