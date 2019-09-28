نبأ غير سار لعشاق الشوكولاتة

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف باحثون أنّ تناول الشوكولاتة الداكنة، لا يؤدي لتحسّن البصر، وذلك على عكس ما توصلّ إليه تقرير سابق كان قد أشار إلى أنّ عناصر معينة في البصر تحسنت في غضون ساعتين من تناول الشوكولاتة.

لكن الدراسة الجديدة لا تكشف عن أي تغيّرات في الرؤية، أو تدفق الدّم إلى العين، بعد تناول نحو 200 جرام من الشوكولاتة الداكنة.

وأُجريت الدراستان على مجموعة صغيرة من المتطوعين. وقال الدكتور جيكوب شيدليتس من جامعة لودفيج- ماكسيمليانز في ميونيخ، الذي قاد فريق البحث: إنّه في ظل التوصل لنتيجتين متضاربتين بعد إجراء تجربة صغيرة النّطاق، فإنّ هناك حاجة لمزيد من البحث.

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وكتب في التقرير المنشور في دورية الجمعية الطبية الأمريكية لطب العيون: نظرًا لأنّ هذه الدراسة الصغيرة لا تستبعد احتمال وجود فوائد، فهناك حاجة لمزيد من الدراسات على نطاق أكبر لإثبات أو نفي الفوائد في الأمد الطّويل بصورة مؤكدة.

وسبب الاعتقاد أنّ الشوكولاتة الدّاكنة قد تحسّن الرؤية، هو أنّها غنيّة بمركبات الفلافونيد، وهي من مضادات الأكسدة.

وكشفت الدراسات أنّ تناول المواد الغنية بمضادات الأكسدة قد يقلّل احتمالات التعرض لمشكلات البصر المتعلقة بالسّن، التي يطلق عليها ضمور العضلات.

وأشار الباحثون إلى أنّ مركبات الفلافونيد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تساهم أيضًا في توسيع الشرايين على ما يبدو.