الان تتابع “طمنا على قلبك”.. مبادرة طبية تلقى تفاعلا كبيرا في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لاقت الحملة التوعوية التي أطلقتها مدينة الملك فهد الطبية، لمرضى القلب بعنوان “طمنا على قلبك”، لمدة يومين متواصلين ترحيبا كبيرا. وتوعِّي مبادرة “طمنا على قلبك” الزوار بأهمية الفحص المبكر لتجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عبر إجراء الفحوصات اللازمة لهم. ويشارك في مبادرة “طمنا على قلبك” ٤٥ ممارساً صحياً ما بين استشاري طبيب وصيدلاني وأخصائي تمريض وعلاج طبيعي للتثقيف وعمل الفحوصات للزوار.

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