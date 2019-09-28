تقديم التأشيرة السياحية السعودية الإلكترونية وكيفية الحصول عليها

رابط تقديم التأشيرة السياحية السعودية الإلكترونية من الخدمات الإلكترونية التي دشنتها المملكة العربية السعودية مؤخراً، تحت شعار “أهلا بالعالم” ليتم تدشين فصل جديد من التطور في النشاط السياحي بالمملكة، عبر فتح أفاق جديدة للتنمية السياحية من حيث الاستثمار أو زيادة عدد التأشيرات، لتصل إلى حوالي 100 مليون تأشيرة سنوياً لتحقيق ما هو مخطط له في رؤية المملكة 2030، وسط مجموعة مبسطة من الشروط والضوابط التي من شأنها تسهيل لدخول المملكة دون قيود لغالبية المدن عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي قد تخص في المقام الأول النساء.

الهيئة السعودية للسياحة والتراث عرضة كيفية الحصول على التأشيرة السعودية السياحية إلكترونياً، وخاصةً لمواطني 49 دولة تم تحديد أسمائهم ضمن قائمة الدول المسموح لهم الحصول على التأشيرة إلكترونيا في المرحلة الأولى من التدشين، ومن بينهم مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وجمهورية الصين الشعبية، وخلت القامة من أسماء الدول العربية، غير أن طريقة تقديم التأشيرة السياحية السعودية سيكون متاح لجميع الدول منم خلال ممثليات المملكة بالخارج.

رابط تقديم التأشيرة السياحية السعودية

أولي خطوات التقديم على طلب الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة المملكة العربية السعودية، ستكون من خلال الدخول على بوابة إدخال البيانات عبر موقع السياحية السعودية، رابط تقدم تأشيرة سياحية إلكترونياً، وذلك لمواطني الدول التي تشملها التأشيرة السياحية من أي مكان أو عند وصول المملكة، حيث يستغرق وقت الحصول على التأشيرة مدة من 5 إلى 30 دقيقة فقط.

إدخال البيانات متاح باللغة الإنجليزية، حيث يتم تحديد نوع جواز السفر واسم الدولة التي يتبعها طالب التأشيرة، ثم إدخال بيانات الاسم ورقم التليفون والبريد الإلكتروني وكلمة السر وسؤال لتأكيد كلمة السر، واتباع باقي الخطوات حتى الانتهاء من عملية إرسال الطلب، وسداد الرسوم بقيمة 440 ريال سعودي من خلال طرق السداد التي حددتها الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني.