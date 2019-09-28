شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: المملكة والإمارات بلد واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن المملكة والإمارات بلد واحد نجاح أحدهما هو نجاح للآخر، متمنياً للأمة العربية والإسلامية التقدم والازدهار.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، مع محمد بن راشد، لتهنئته بانطلاق رائد الفضاء الاماراتي هزاع المنصوري على متن المركبة الفضائية ووصوله إلى محطة الفضاء الدولية.

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وأعرب الأمير سلطان بن سلمان، عن تمنياته لرائد الفضاء الإماراتي بالنجاح في مهمته الكبيرة بما يعود بالخير والفائدة للمنطقة والإنسانية جمعاء.

من جهته عبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه لما قامت به المملكة العربية السعودية ومنذ وقت مبكر من إنجازات في مجال الفضاء، مثمنًا للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مشاعره الطيبة.

وشكر الشيخ محمد بن رشد ال مكتوم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز دعوته بأن تكون المحطة الأولى لزيارة رائد الفضاء الإماراتي للمملكة بعد وصوله إلى بلده الإمارات.