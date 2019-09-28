شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيكاو» تختار المملكة عضوا للمنظمة الدولية للطيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

فازت المملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم (40)؛ إذ حققت فوزًا كبيرًا في الترشيحات للعضوية الدائمة في مجلس المنظمة إلى جانب الدول الأعضاء الدائمين في المجلس وعددها 36 دولة.

وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن فوز المملكة العربية السعودية يجسّد مدى تقدير الدول الأعضاء في تلك المنظمة العالمية لأهمية دور المملكة الإيجابي وجهودها في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي.

وأكد عبد الهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن المملكة تفوز على التوالي منذ عام 1986 وحتى الآن في الانتخابات التي تُجرى كل ثلاث سنوات.

وبين أن هذا الفوز المتتالي يعكس بكل وضوح المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها المملكة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني وفي مقدمتها منظمة (الإيكاو)، لافتاً النظر إلى أن المملكة لم تتأخر يومًا عن المشاركة في تقديم الدعم لبرامج وخطط (الإيكاو) والمشاركة بالخبراء السعوديين في لجان وفرق العمل المتخصصة، كما تستضيف المملكة المقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA RSOO التابع للإيكاو، بالإضافة إلى استضافتها وتمويلها المقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP-MID التابع للإيكاو.

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وكانت المملكة شاركت في اجتماعات الدورة الـ40 لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بوفد برئاسة وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من المسؤولين بالهيئة، كما كان للمملكة دور فاعّل في مساندة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) من خلال تقديم خبراء سعوديين يعملون في الأمانة العامة للمنظمة وتتحمل المملكة تكاليفهم كافة في مجال الملاحة الجوية وأمن الطيران والشؤون القانونية الدولية للمنظمة.

على صعيد آخر وضمن برنامج الوفد زار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) الدكتور برنارد عاليو في مكتبه بمقر المنظمة بحضور المندوب الدائم للمملكة في مجلس منظمة (الإيكاو) سعود هاشم.

وبحث الجانبان السبل الكفيلة بتطوير العمل في المنظمة والجهود التي تبذلها المملكة لخدمة (الإيكاو).

وتطرق الجانبان لافتتاح مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد وإضافته في خارطة الطيران، وأيضا قرار المملكة في تيسير منح التأشيرات لعدد كبير من الدول مع اعتماد المملكة خطة سياحية متطورة في ضوء الثراء التاريخي من الحضارات القديمة.