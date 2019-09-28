«غرفة الطائف» تدخل «غينيس» بأكثر كروت تهنئة لليوم الوطني

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جدة - خالد شويل - محمد سعيد الزهراني (الطائف) سجلت غرفة الطائف رقماً جديداً في موسوعة «غينيس» للأرقام العالمية, ودخلت الغرفة كتاب الموسوعة بأكثر عدد كروت تهنئة لليوم الوطني التاسع والثمانين (2817 كرتاً), كاسرة الرقم الصيني السابق (2016 كرتاً), وذلك كأول غرفة تجارية في المملكة, وأول إدارة في الطائف. سجلت غرفة الطائف رقماً جديداً في موسوعة «غينيس» للأرقام العالمية, ودخلت الغرفة كتاب الموسوعة بأكثر عدد كروت تهنئة لليوم الوطني التاسع والثمانين (2817 كرتاً), كاسرة الرقم الصيني السابق (2016 كرتاً), وذلك كأول غرفة تجارية في المملكة, وأول إدارة في الطائف. وسلَّم ممثل الموسوعة أحمد جبر شهادة «غينيس» لنائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي, بحضور أمين عام الغرفة دسمان الفقيه, وفريق عمل الغرفة. وجاء الإنجاز الجديد للغرفة من خلال لوحة تجاوز طولها 22 متراً, وتم وضع كروت تهنئة اليوم الوطني عليها بصورة الملك سلمان وولي العهد, راسمة عبارة وطنية باسم «همة الطائف حتى القمة»



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