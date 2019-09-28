، روسيا واليابان تتفقان على التعاون في مجال الهيدروجين صديق البيئة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وقّعت شركة روساتوم أوفرسيز الروسية اتفاقية تعاون في مجال التنمية المشتركة خلال عامَي 2020-2021 مع وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
وكانت دراسة الجدوى لمشروع رائد في تصدير الهيدروجين من روسيا إلى اليابان.
ويبحث مشروع التصدير التجريبي، إمكانية إنتاج الهيدروجين للسوق الياباني عن طريق التحليل الكهربائي.
ووقّع على الاتفاقية من الجانب الروسي نائب رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال في "روساتوم أوفرسيز" أنطون موسكفين. ومن الجانب الياباني وقّع على الاتفاقية نائب مفوض وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان توموهيرو كانيكو.
وقال أنطون موسكفين عقب توقيع الاتفاقية: "تعد اليابان اليوم من بين رواد تطوير اقتصاد الهيدروجين.
وتمتلك تقنيات الهيدروجين إمكانات كبيرة للتطبيق في مختلف المجالات، مثل توليد الكهرباء والنقل والتدفئة والعمليات الصناعية.. وفي الوقت نفسه من المهم للغاية ضمان إنتاج هيدروجين صديق للبيئة"، وفقًا لرويترز.
وأضاف موسكفين: يسر روساتوم تقديم إمكاناتها في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، والمعدات، وتنفيذ المشاريع الدولية، والتعاون مع اليابان في تطوير سلسلة إمداد هيدروجينية عالمية.
روسيا واليابان تتفقان على التعاون في مجال الهيدروجين صديق البيئةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-28
وقّعت شركة روساتوم أوفرسيز الروسية اتفاقية تعاون في مجال التنمية المشتركة خلال عامَي 2020-2021 مع وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
وكانت دراسة الجدوى لمشروع رائد في تصدير الهيدروجين من روسيا إلى اليابان.
ويبحث مشروع التصدير التجريبي، إمكانية إنتاج الهيدروجين للسوق الياباني عن طريق التحليل الكهربائي.
ووقّع على الاتفاقية من الجانب الروسي نائب رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال في "روساتوم أوفرسيز" أنطون موسكفين. ومن الجانب الياباني وقّع على الاتفاقية نائب مفوض وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان توموهيرو كانيكو.
وقال أنطون موسكفين عقب توقيع الاتفاقية: "تعد اليابان اليوم من بين رواد تطوير اقتصاد الهيدروجين.
وتمتلك تقنيات الهيدروجين إمكانات كبيرة للتطبيق في مختلف المجالات، مثل توليد الكهرباء والنقل والتدفئة والعمليات الصناعية.. وفي الوقت نفسه من المهم للغاية ضمان إنتاج هيدروجين صديق للبيئة"، وفقًا لرويترز.
وأضاف موسكفين: يسر روساتوم تقديم إمكاناتها في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، والمعدات، وتنفيذ المشاريع الدولية، والتعاون مع اليابان في تطوير سلسلة إمداد هيدروجينية عالمية.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
09:16 PM
لتوليد الكهرباء والنقل والتدفئة والعمليات الصناعية
وقّعت شركة روساتوم أوفرسيز الروسية اتفاقية تعاون في مجال التنمية المشتركة خلال عامَي 2020-2021 مع وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
وكانت دراسة الجدوى لمشروع رائد في تصدير الهيدروجين من روسيا إلى اليابان.
ويبحث مشروع التصدير التجريبي، إمكانية إنتاج الهيدروجين للسوق الياباني عن طريق التحليل الكهربائي.
ووقّع على الاتفاقية من الجانب الروسي نائب رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال في "روساتوم أوفرسيز" أنطون موسكفين. ومن الجانب الياباني وقّع على الاتفاقية نائب مفوض وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان توموهيرو كانيكو.
وقال أنطون موسكفين عقب توقيع الاتفاقية: "تعد اليابان اليوم من بين رواد تطوير اقتصاد الهيدروجين.
وتمتلك تقنيات الهيدروجين إمكانات كبيرة للتطبيق في مختلف المجالات، مثل توليد الكهرباء والنقل والتدفئة والعمليات الصناعية.. وفي الوقت نفسه من المهم للغاية ضمان إنتاج هيدروجين صديق للبيئة"، وفقًا لرويترز.
وأضاف موسكفين: يسر روساتوم تقديم إمكاناتها في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، والمعدات، وتنفيذ المشاريع الدولية، والتعاون مع اليابان في تطوير سلسلة إمداد هيدروجينية عالمية.
، روسيا واليابان تتفقان على التعاون في مجال الهيدروجين صديق البيئة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا واليابان تتفقان على التعاون في مجال الهيدروجين صديق البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.