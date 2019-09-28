محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت مشرف التربية الفنية بمكتب تعليم محافظة المجاردة عبدالله بن محمد صيدان البارقي، بعد معاناة استمرت قرابة عام مع المرض والتي قضاها في مستشفى الحرس الوطني في جدة. والفقيد هو شقيق الإعلامي والتربوي "علي" ورجل الأعمال "حسن". 28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 09:16 PM Advertisements وفاة المشرف التربوي"آل صيدان" وفاة المشرف التربوي"آل صيدان" انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت مشرف التربية الفنية بمكتب تعليم محافظة المجاردة عبدالله بن محمد صيدان البارقي، بعد معاناة استمرت قرابة عام مع المرض والتي قضاها في مستشفى الحرس الوطني في جدة. والفقيد هو شقيق الإعلامي والتربوي "علي" ورجل الأعمال "حسن". الكلمات المفتاحية ، وفاة المشرف التربوي"آل صيدان" ،

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