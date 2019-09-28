السعودية اليوم / ترقية 82 موظفًا من منسوبي إمارة منطقة الباحة



الباحة 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قرارات إدارية تضمنت ترقية 82 موظفًا من منسوبي إمارة منطقة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها, وذلك وفقًا لما رفعته اللجنة المنظمة للوائح الخدمة المدنية لتطبيق اشتراطات وتنافس الموظفين حسب الجدارة والأقدمية.

وتمنى سموه للمترقين التوفيق وأن تكون حافزاً لهم للارتقاء بآداء العمل, مشيرًا إلى أهمية تحسين الآداء وتطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وعبّر الموظفون المترقوْن عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة, مؤكدين أن هذه الثقة ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء والتفاني لخدمة الوطن وبذل الجهود لخدمة أبناء المنطقة.

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20:35ت م

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