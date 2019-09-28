السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر الأول للهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين وأصحاب المهن الفلسطينيين في تونس



تونس 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

بدأت بتونس اليوم أعمال المؤتمر الأول للهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين وأصحاب المهن الفلسطينيين تحت عنوان " الواقع المهني والنقابي الفلسطيني بين انتهاكات الاحتلال وتحديات اللجوء ".

ويبحث المؤتمر الذي يعقد في إطار العمل على توحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل الدفاع عن المهنيين الفلسطينيين جراء ما يواجهونه من صعوبات في الداخل نتيجة المعاملات التعسفية للاحتلال، كما يعالج المؤتمر أوضاع الفلسطينيين في بلدان اللجوء.

حضر افتتاح المؤتمر شخصيات نقابية وسياسية مساندة للقضية الفلسطينية من تونس والجزائر والمغرب وأوروبا.

// انتهى //

20:28ت م

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