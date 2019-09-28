شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن.. مجلس شؤون الأسرة يطلق فعاليات جديدة والان مع التفاصيل



يستعد مجلس شؤون الأسرة لإطلاق عدد من البرامج والفعاليات، تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، من خلال عدة برامج متنوعة تقدمها جهات حكومية وأهلية في مختلف مناطق المملكة، بداية من الأسبوع المقبل، تحت شعار “كبار السن.. عطاء مستمر”.

ويهدف المجلس من خلال تفعيل هذه المناسبة ذات البعد الدولي إلى التأكيد على أن: “قيمنا الإسلامية وثوابتنا تدعو إلى توقير واحترام كبار السن، وإبراز دورهم في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهم على العطاء، والاستفادة من خبرات وطاقات كبار السن المهنية والعلمية، والتعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بهذه الفئة، إضافة لرفع مستوى الوعي بحقوقهم والاهتمام بقضاياهم”.