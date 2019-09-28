فيديو.. انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية بحق الأطفال

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

منع إدخال المساعدات الغذائية للسكان المحاصرين في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون هو أحد الوسائل التي تستخدمها الميليشيا لإذلال اليمنيين.

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ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتم مصادرة المساعدات الإنسانية والأدوية وتوزيعها على مندوبين تابعين للميليشيا لإعادة بيعها بأسعار مضاعفة لتمويل عملياتهم العسكرية.

ويعاني الأطفال وكبار السن والنساء من ممارسات غير إنسانية؛ بهدف الضغط على ذويهم للقتال إلى جانب الحوثيين.

