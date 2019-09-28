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2019-09-28 فيديو يفضح هاشتاقات الإرهاب الإلكتروني متابعات الخليج 365 - الرياض بحسابات وهمية حديثة التسجيل على تويتر، يقبع أعداء المملكة في قطر وتركيا للترويج لهاشتاقات إرهابية، مستغلين أسماء وهمية للإيحاء بأنهم من أبناء المملكة. وساهم وعي العديد من المواطنين في كشف زيف هذه الوسوم والتحذير منها، كما يتضح من المقطع التالي:







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