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شاهد.. تدفق سيول وادي ضرعا مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
هطلت أمطار غزيرة، اليوم، على منطقة مكة المكرمة أدت إلى جريان السيول والأودية.
ووثق مواطنون بالفيديو لحظة تدفق المياه من سيول وادي ضرعا في شرق مكة المكرمة.
يأتي هذا في الوقت الذي توقعت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة،
في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.
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