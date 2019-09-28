كل ما تود معرفته عن التأشيرة السياحية في المملكة والتي تصلح لأداء…

أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدأ العمل بنظام التأشيرة السياحية في حدث يعد تاريخي في المملكة، تعد تلك الخطوة هي من أهم الخطوات التي تهدف إليها المملكة بفتح مصادر دخل غير نفطية وفق رؤية 2030 بعد الإعلان عن تأشيرة الزيارة المؤقتة ، ولعل هناك الكثير من التساؤلات التي تدور في بالك عن عدد الدول التي منحتها المملكة التأشيرة السياحية وعن مدة التأشيرة وسوف نقدم لكم معلومات كافية عن بعض التساؤلات التي تتبادر إلى ذهنك.

التأشيرة السياحية في المملكة

_كم عدد الدول التي منحتها الملكة التأشيرة السياحية ؟ 49.

_هل يسمح لغير المسلمين بأخذ التأشيرة السياحية؟ نعم.

_هل الحجاب والعبائة الشرعية شرط لدخول المملكة؟ لا ولكن يشترط أن تكون ملابس محتشمه.

_ كم مدة التأشيرة السياحية؟ تمتد التأشيرة السياحية إلى 90 يوم

_ هل تصلح التأشيرة السياحية لأداء العمرة ؟ نعم تصلح ولكن لا تصلح لأداء مناسك الحج.

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ما هي الدول التي منحتها المملكة حق التأشيرة السياحية

في الصورة أعلاه عدد الدول التي من حقها استخراج تأشيرة سياحية في المملكة وكذلك الدول الغير موجودة بالصورة ولكن من خلال ممثلين عن المملكة في تلك الدول، تبلغ قيمة استخراج تأشيرة سياحية 440 ريال سعودي وتكون مدة الحصول عليها لا تتجاوز الدقائق.

تمنح التأشيرة السياحية من خلال المنصة الإلكترونية أو من الست منافذ للحصول على التأشيرة تستخرج التأشيرة في مدة من خمس دقائق إلى 30 دقيقية فقط، تمنح لمن هم 18 عام فما فوق، مسموح بكافة الديانات، لابد أن لا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر.