شكرا لقرائتكم خبر عن عند سفر السعودية.. هل تصل رسالة نصية لجوال الأب؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت المديرية العامة للجوازات، حقيقة ما يتم تداوله حول وصول رسائل لجوال الأب عند سفر الأشخاص الذين يبلغون 21 عاماً فما فوق.

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إذ أكدت «الجوازات» رداً على تساؤل في «تويتر» من خلال حساب «الجوازات - أبشر» أنه لا توجد رسائل تُرسل على جوال الأب حيال سفر من بلغ السن القانوني 21 سنه فما فوق، مضيفة: «تظهر حالة السفر فقط في حساب الأب على منصة أبشر».

وفي السياق، أفادت «الجوازات» بأنه لا يشترط تصريح ولي الأمر لسفر المرأة إلى أحدى دول مجلس التعاون، إذ إن السفر يتم بالهوية الوطنية.

وأضافت «الجوازات» أن من أتمت 21 عاما من النساء لا يلزمها تصريح للسفر، فيما يمكن السفر بالجواز أو الهوية الوطنية إلى دول الخليج شرط توفر مدة 3 أشهر في صلاحيتها.