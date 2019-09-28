تدشين التأشيرة السياحية في بلجيكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج عبدالرحمن الأحمد أمس حفل تدشين التأشيرة السياحية والمؤتمر الإعلامي.

وأوضح السفير الأحمد أن المملكة استحدثت هذه الفئة من التأشيرات ليصبح بإمكان الأفراد من جميع أنحاء العالم زيارة المملكة لأغراض السياحة بدءا من 27 سبتمبر 2019 الموافق ليوم السياحة العالمي.

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وقال الأحمد إن النظام الجديد سيتيح للزوار من 49 دولة (منها مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج) التقدم بطلب تأشيرة لزيارة المملكة إما الكترونيا أو مباشرة عند الوصول إلى المملكة كما سيصبح بإمكان الزوار من جميع دول العالم الأخرى التقدم بطلب تأشيرة سياحية لزيارة المملكة من خلال السفارة أو القنصلية السعودية الأقرب لمكان إقامتهم.

وأكد أن هذه لحظة تاريخية للمملكة ومحطة مهمة في حاضرها في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر ربط المملكة بالعالم وتعزيز جسور التبادل الثقافي والحضاري وتنوع اقتصاد المملكة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة وضمان مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا، حيث يوفر انفتاح المملكة على القطاع السياحي فرصة غير مسبوقة للزوار لاستكشاف والتعرف على المملكة وتراثها الثقافي الغني وطبيعتها الساحرة والمتنوعة.

ورحب السفير الأحمد بقدوم ضيوف جدد إلى المملكة والتطلع قدما لتعريف الزوار بما تتميز به ثقافة المملكة وأهل المملكة من الكرم والضيافة العربية الأصيلة.

حضر الحفل رئيس الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورجية، وممثل من وزارة السياحة البلجيكية وعدد من الإعلاميين ومديري المكاتب السياحية في بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ورئيس القسم القنصلي بالسفارة طراد العتيبي ورئيس القسم الإعلامي محمد العنزي.