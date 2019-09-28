صبي إيطالي يتظاهر بمفرده من أجل المناخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصدر صبي (12 عاما) عناوين الأخبار في إيطاليا، لتنظيمه مظاهرة فردية معنية بالمناخ تحت شعار «أيام الجمعة من أجل المستقبل» في بلدته الصغيرة الواقعة جنوب البلاد.

وتذكر أفعال بوتيتو روجيرو في ستورناريلا (نحو 160 كلم) شمال شرق نابولي، بما تقوم به جريتا تونبرج الفتاة السويدية التي بدأت حركة «أيام الجمع من أجل المستقبل» بمفردها.

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وقال روجيرو في حوار نشرته صحيفة «لا ريبوبليكا» أمس «أقول لنفسي، إذا كانت جريتا قد تمكنت بمفردها من قيادة معركة عالمية، فلماذا لا يمكنني فعل هذا؟».

وأوضح أنه قرر الانضمام لمظاهرات المناخ حتى رغم أن المدرسة أبلغت التلاميذ أنه لن يتم السماح إلا لتلاميذ أكبر سنا بالمشاركة في المظاهرات.

وقال للصحيفة إن أشخاصا آخرين قليلين كانوا أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إليه «ولكن ليلة أمس الأول وبعد التحدث مع أصدقائي أدركت أنه تم تركي لأكون الشخص الوحيد الذي يريد النزول إلى الشوارع».