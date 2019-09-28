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تراجع معدل البطالة بين كبار السن في ألمانيا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجع معدل البطالة بين كبار السن في ألمانيا على مدار السنوات الماضية.

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وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل أمس أن عدد العاطلين عن العمل لمن تجاوزوا 55 عاما حتى سن المعاش بلغ في أغسطس الماضي 495768 شخصا.

وبحسب البيانات، يتراجع عدد العاطلين بين هذه الفئة منذ عام 2011، وبلغ متوسط عددهم عام 2014 نحو 584085 شخصا.

وذكرت الوكالة أن من تزيد أعمارهم على 55 عاما يشاركون في العمل على نحو أكبر مما مضى. وارتفع معدل التشغيل في الفئة العمرية 55 عاما حتى 65 عاما، خلال الأعوام العشرة الماضية على نحو أكبر من الفئة العمرية بين 15 و65 عاما.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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