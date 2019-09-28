القبض على متهم بقتل نساء في مدينة جوتنجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوتنجن

تمكنت الشرطة الألمانية مساء أمس الأول من إلقاء القبض على قاتل نساء محتمل في مدينة جوتنجن بولاية سكسونيا السفلى الألمانية.

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وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الرجل (52 عاما) قبض عليه مساء الجمعة أمام مطعم للوجبات السريعة في المدينة الواقعة شمال ألمانيا.

وأضافت أن أحد الشهود تعرف على المشتبه به عند الساعة العاشرة والخمسين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي وأبلغ الشرطة التي تمكنت من القبض عليه.

ويرجح أن هذا الرجل قتل الخميس الماضي إحدى معارفه على قارعة الطريق في جوتنجن وجرح امرأة أخرى جرحا غائرا.