السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوتنجن
تمكنت الشرطة الألمانية مساء أمس الأول من إلقاء القبض على قاتل نساء محتمل في مدينة جوتنجن بولاية سكسونيا السفلى الألمانية.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الرجل (52 عاما) قبض عليه مساء الجمعة أمام مطعم للوجبات السريعة في المدينة الواقعة شمال ألمانيا.
وأضافت أن أحد الشهود تعرف على المشتبه به عند الساعة العاشرة والخمسين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي وأبلغ الشرطة التي تمكنت من القبض عليه.
ويرجح أن هذا الرجل قتل الخميس الماضي إحدى معارفه على قارعة الطريق في جوتنجن وجرح امرأة أخرى جرحا غائرا.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على متهم بقتل نساء في مدينة جوتنجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.