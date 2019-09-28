الجارالله بطلا لسباق مرات للدراجات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ مرات
توج محافظ مرات أحمد الحمين أمس الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الدراجات الهوائية، الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للدراجات، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ89 للمملكة.
وحصد المركز الأول في السباق الذي بلغت مسافته 35 كلم عمر الجارالله، وتسلم مكافأة 5 آلاف ريال، وحل ثانيا نوربرتو دا وتسلم مكافأة 3 آلاف ريال، وجاء ثالثا عبدالله علي أحمد، وتسلم مكافأة ألفي ريال.
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