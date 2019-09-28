ليفربول يفلت من كمين شيفيلد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ لندن واصل ليفربول تغريده المنفرد على صدارة الدوري الإنجليزي وحقق انتصاره السابع على التوالي بالفوز الصعب 1 -0 على مضيفه شيفيلد يونايتد أمس في افتتاح المرحلة السابعة. ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة. وتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 8 نقاط في المركز العاشر. وجاء الهدف الوحيد للمباراة بتسديدة صاروخية من الهولندي جورجينهو فاينالدوم وخطأ فادح من حارس شيفيلد في الدقيقة 70.



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