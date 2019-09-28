عطل مفاجئ في طائرة رئيس وزراء باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك

غيرت الطائرة التي كانت تقل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مسارها لتهبط اضطراريا في نيويورك بعد تعرضها لخلل فني، وهو في طريق عودته إلى بلاده بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وذكرت قناة «جيو نيوز» أمس أنه يجرى إصلاح الخلل الفني البسيط، وليس هناك سبب يدعو للقلق، وقالت إنه تم اكتشاف الخلل الفني عندما كانت الطائرة بالقرب من تورونتو بكندا. وقضى خان ليلة الجمعة في نيويورك في انتظار إصلاح الخلل الفني.