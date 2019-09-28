إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين في الخليل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس ثمانية مواطنين فلسطينيين من من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات جيش الاحتلال داهمت بلدتي دورا ودير سامت جنوب غرب الخليل واعتقلت كلا من خالد الفسفوس وعايد دودين وتوفيق الحروب وعز الحروب وأحمد الحروب، فيما اختطفت قوة إسرائيلية خاصة على طريق دورا الخليل الرئيس الشاب محمد الحروب من بلدة دير سامت، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، بينما اعتقلت تلك القوات الأسير المحرر إسماعيل النطاح من بلدة أذنا غرب الخليل، إضافة إلى فادي غنيمات من بلدة وصوريف شمال غرب الخليل بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث في محتوياتهما.

وداهمت قوات جيش الاحتلال أحياء عدة في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا.