محكمة مصرية تحيل 7 إرهابيين للمفتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة قررت محكمة مصرية أمس إحالة سبعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ»خلية ميكروباص حلوان» لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم. وحددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات «الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عمليات إرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة».



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