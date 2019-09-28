إصدار 520 وكالة الكترونية بسفارات المملكة في 6 دول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فعلت وزارة العدل إصدار الوكالات الالكترونية في سفارات وقنصليات المملكة في الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة بعد تدشينها في سفارات وقنصليات المملكة في مصر ثم الإمارات والأردن بالتعاون مع وزارة الخارجية، حيث أصدرت 520 وكالة الكترونية.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجه بتدشين نظام إصدار الوكالات الالكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.

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وبعد أن كان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقيا ويكلف المستفيد وقتا ومالا، إذ إنه كان ملزما في السابق بعد إصدار الوكالة له أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها الكترونيا، بينما أصبح بإمكانه والوكيل أيضا العمل بموجبها فور صدورها الكترونيا من الممثليات السعودية.

ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع الوزارة، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها الكترونيا عند انتفاء الحاجة لها.

ويأتي النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الالكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

وكالات الكترونية بالسفارات والقنصليات