العثيمين وغوتيريس يناقشان سبل المساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين في مقر الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات عبرا فيها عن الارتياح للعلاقات القائمة بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، وجرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المثمر في شتى المجالات، وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز آليات التشاور في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وتطرقت المباحثات إلى عدد من المبادئ والقيم التي تتقاسمها المنظمتان، مثل الحوار والتسامح ومواجهة الكراهية والتطرف والإرهاب، وكذلك المساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

من جهة ثانية ثمن الدكتور يوسف العثيمين التبرع السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والبالغ 50 مليون دولار أمريكي، خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد بالتبرعات التي قدمها عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للإسهام في مساعدة الأونروا.