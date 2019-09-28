المجتمع السعودي يعزز قيمه بلائحة الذوق العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع السعودي دخلت الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، حيز التنفيذ أمس، إذ حددت اللائحة 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالا وأعلاها 3000 ريال.

‏وبحسب ضوابط تنفيذ اللائحة فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة عن أي مخالفات.

‏ونصت الضوابط، بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أعلنت أمس الأول تدشين موقع خاص للتقديم على التأشيرة السياحية ونشرت فيه جدول المخالفات والغرامات بلغات عدة.

وتهدف اللائحة إلى ترسيخ المبادئ والقيم التي نشأ عليها المجتمع وتدعيم مقوماته الواردة في الباب الثالث من النظام الأساسي للحكم، فيما تختص المخالفات المنصوص عليها في اللائحة، بفئة قليلة جدا قد توجد في أي مجتمع من المجتمعات.

01. التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفا ذا طبيعة جنسية

العقوبة للمرة الأولى 3000 ريال في حال التكرار 6000 ريال

02. رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية

للمرة الأولى 500 ريال في حال التكرار 1000 ريال

03. تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة

للمرة الأولى 1000 ريال في حال التكرار 2000 ريال

04. عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قبل مالكها

للمرة الأولى 100 ريال في حال التكرار 200 ريال

05. البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها

للمرة الأولى 500 ريال في حال التكرار 1000 ريال

06. إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

للمرة الأولى 200 ريال في حال التكرار 400 ريال

07. تجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة

للمرة الأولى 500 ريال في حال التكرار 1000 ريال

08. ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة

للمرة الأولى 100 ريال في حال التكرار 200 ريال

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09. ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم

للمرة الأولى 100 ريال في حال التكرار 200 ريال

10.ارتداء ملابس تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء

للمرة الأولى 100 ريال في حال التكرار 200 ريال

11. ارتداء ملابس تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا ذات رمزية عنصرية أو تثير النعرات

للمرة الأولى 500 ريال في حال التكرار 1000 ريال

12. الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص

للمرة الأولى 100 ريال في حال التكرار 200 ريال

13. وضع عبارات أو صور تثير العنصرية أو الإباحية على وسائل النقل

للمرة الأولى 100 ريال في حال التكرار 200 ريال

14. وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص

للمرة الأولى 100 ريال في حال التكرار 200 ريال

15. إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها

للمرة الأولى 100 ريال في حال التكرار 200 ريال

16. التلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر

للمرة الأولى 100 ريال في حال التكرار 200 ريال

17.تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة

للمرة الأولى 50 ريالا في حال التكرار 100 ريال

18.استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يعرضهم للخطر

للمرة الأولى 100 ريال في حال التكرار 200 ريال

19.تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها

للمرة الأولى 1000 ريال في حال التكرار 2000 ريال

المخالفات الـ19 والغرامة المحددة: