ترسية مشروع الخط الناقل للمياه المجددة من محطات أبها وخميس مشيط بـ397 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي عقد ترسية مشروع الخط الناقل للمياه المجددة من محطات أبها وخميس مشيط إلى المتنزه الوطني في بيشة بقيمة 397.8 مليون ريال.

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وأوضح أن ترسية المشروع تؤكد أن الوزارة ماضية قدما في استدامة المياه، ورفع كفاءة استخدامها، والحرص على رفع نسبة استخدام المياه المجددة في القطاع الحضري والصناعي، مؤكدا أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات النوعية التي ستتبعها مشروعات في مناطق مختلفة.

وأوضح الفضلي أن إطلاق هذه المشاريع سيوفر بيئة استثمارية واعدة تهدف إلى جذب وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بدور فعال في خدمة المجتمع والاستفادة من خبراته وتجاربه في تعزيز وتحقيق أهداف الأداء الرئيسة لقطاع توزيع المياه.

ويهدف المشروع إلى نقل المياه المجددة من محطات أبها وخميس مشيط، والاستفادة منها في تطوير وتنمية المتنزهات الوطنية والزراعة على طول مسار الخط الناقل، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا.